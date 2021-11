Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg, Im Rosenfeld - Diebstahl eines Wohnmobils, Polizei bittet um Hinweise

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 25. November, wurde in der Straße "Im Rosenfeld" in Pinneberg ein Wohnmobil entwendet. Der Diebstahl fiel den Besitzern gegen 07:30 Uhr am Donnerstagmorgen auf, am Vorabend befand es um 20:00 Uhr noch am Abstellort. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein graues Wohnmobil der Marke Citroen mit Pinneberger Kennzeichen. Dieses war auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt, bevor die Täter es von dort entwendeten. Wie den Beamten mitgeteilt wurde, befand sich zum Tatzeitpunkt nur noch wenig Kraftstoff im Tank, so dass das Wohnmobil vermutlich an einer nahegelegenen Tankstelle oder mithilfe eines mitgeführten Kanisters nachgetankt worden sein muss.

Die Ermittler bitten daher auf diesem Wege, entsprechende Beobachtungen an sie zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101-2020 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell