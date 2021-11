Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Lambrecht) - Quad ohne Kennzeichen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein bis zu 80 km/h schnelles Quad ohne Kennzeichen konnte am Sonntag, den 31.10.2021, gegen 18 Uhr in der Hauptstraße in Lambrecht festgestellt und kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 26-jährige Fahrzeugführer aus Frankeneck nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem bestand aufgrund von drogentypischen Auffallerscheinungen der Verdacht, dass der Fahrer sein Quad unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt haben könnte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. In seiner mitgeführten Umhängetasche fanden die Polizeibeamten noch eine geringe Menge Marihuana. Den 26-Jährigen erwarten Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Betäubungsmittelgesetz, eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell