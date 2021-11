Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Herxheim) - Einbruch in Weingut

Weinstube

Herxheim am Berg (ots)

In der Zeit vom Sonntag, 31.10.2021, 22.30 Uhr bis Montag, 01.11.2021, 06.40 Uhr wurde in ein Weingut in Herxheim in der Weisenheimer Straße eingebrochen. Bislang unbekannte Täter brachen in die Weinstube und den Büroraum ein und entwendeten Bargeld und Spirituosen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen machen können, sich mit der Polizei in Bad Dürkheim unter Tel.: 06322 963-0 oder via E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

