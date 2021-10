Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

33181 Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

Freitag, 15.10.2021, 16:15 Uhr

33181 Bad Wünnenberg-Haaren, L818 / L756

Durch das Missachten der Vorfahrt im Kreuzungsbereich der Landstraßen 818 und 756 in Bad Wünnenberg / Haaren kollidierte ein 18-jähriger Führer eines VW Passat mit einem 40-jährigen Fahrer eines VW Caddy der in Begleitung seines 7 jährigen Sohnes die Landstraße 818 befuhr. Der Passatfahrer beabsichtigte aus der untergeordneten Straße nach links in die übergeordnete L818 einzubiegen. Dabei übersah er den dort fahrenden Caddy. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch die beiden Insassen des VW Caddy leicht verletzt wurden. Es entstand erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell