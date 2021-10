Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

33098 Paderborn (ots)

Samstag, 16.10.2021, 23:20 Uhr

33098 Paderborn, Margaretenstraße / Kilianstraße

Zum Unfallzeitpunkt befuhren ein 17-jähriger und ein 19-jähriger Paderborner gemeinsam auf einem Elektrokleinstfahrzeug die abschüssige Margaretenstraße in Fahrtrichtung Kilianstraße. An der Einmündung Margaretenstraße / Kilianstraße verlor der 17 - jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über den E-Scooter und es kam zum Sturz, bei dem sich der 17-Jährige schwer und der 19-Jährige leicht verletzte. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus verbracht. Da bei dem Fahrzeugführer der Verdacht auf Alkohol- und Drogenkonsum bestand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

