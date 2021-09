Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Medieneinladung/ Landespolizei erhält 21 neue Transporter

Schwerin (ots)

Die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern wird technisch weiter neu ausgestattet. Der Minister für Inneres und Europa M-V, Torsten Renz, übergibt insgesamt 18 Funkstreifenwagen Transporter s/b sowie drei Funkstreifenwagen Transporter neutral am Montag, 20. September 2021 an Vertreter der Polizeidienststellen.

Die neuen Wagen werden in den Bereichen der Präsidien Rostock und Neubrandenburg, an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege M-V, im Bereich des Landeswasserschutzpolizeiamtes sowie des LPBK M-V genutzt. Vertreter der Dienststellen werden bei der Übergabe anwesend sein und für eventuelle Rückfragen zur Verfügung stehen.

Die Übergabe findet statt:

Am 20. September 2021, um 14:45 Uhr,

im Polizeizentrum Schwerin, Graf-Yorck-Straße 6, 19061 Schwerin.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Um die Einhaltung aller Abstands- und Hygienemaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie einzuhalten, wird eine vorherige Anmeldung erbeten. Bitte richten Sie diese per E-Mail oder telefonisch an Marie Boywitt (marie.boywitt@im.mv-regierung.de, 0385/588 2053).

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell