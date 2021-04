Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte zerkratzen PKWs in Bärenkämpen

Minden (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag in der Straße "In den Bärenkämpen" insgesamt neun PKWs beschädigt. Diese hatten geparkt zwischen den Einmündungen "Vorlaenderstraße" und "Röntgenstraße" in Fahrtrichtung der Zähringerallee am rechten Fahrbahnrand gestanden.

Dazu wurden Seitenbereiche der Autos - darunter auch Fahrzeuge der Marken Audi, Volkswagen, BMW und ein hochwertiger Porsche - mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hinweise zu den Tätern werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell