POL-MI: PKW kommt von Straße ab und überschlägt sich

Lübbecke (ots)

Schwer verletzt wurde am Dienstagabend ein 19-jähriger Opel-Fahrer aus Espelkamp bei einem Alleinunfall auf der Oberlübber Straße.

Dieser war, so die ersten Erkenntnisse, gegen 18.10 Uhr in Richtung Nettelstedt unterwegs, als er auf gerader Strecke die Kontrolle über den Wagen verlor. Dadurch geriet das Auto nach links auf den Grünstreifen über den Straßengraben hinweg, kollidierte dort mit einem Erdwall und überschlug sich. Dabei touchierte das Auto Straßenbäume und einen Holzzaun, schleuderte um die eigene Längsachse herum und kam schließlich auf dem Dach liegend in dem dortigen Graben zum Stillstand.

Kräfte der Feuerwehr befreiten den schwer verletzten Espelkamper aus dem Auto und kümmerten sich um ausgetretene Betriebsstoffe, bevor der Mann nach einer Erstbehandlung in das Krankenhaus Lübbecke eingeliefert wurde. Der total beschädigte Opel wurde abgeschleppt und sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell