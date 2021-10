Polizei Paderborn

POL-PB: Raub mit Schusswaffe auf Supermarkt

33102 Paderborn (ots)

Freitag, 15.10.2021, 21:05 Uhr

33102 Paderborn, Jahnstraße 6

Am Freitagabend kam es zu einem bewaffneten Überfall auf den Netto Supermarkt in der Jahnstraße 6 in 33102 Paderborn. Hierbei betraten 2 männliche Personen das Geschäft und begaben sich in den Kassenbereich. Dort bedrohte einer der Täter die Kassiererin mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Nachdem ihnen die Kassiererin die Schublade mit dem Wechselgeld ausgehändigt hatte, verließen die Täter das Geschäft und flohen vermutlich mit einem weißen Porsche Cayenne. Beide Täter trugen zum Tatzeitunkt eine OP Maske. Sie werden als südländisch beschrieben und sprachen hochdeutsch. Die Personen waren sportlich und dunkel gekleidet und waren ca. 1,70- 1,75 m groß. Der Täter mit der Pistole trug vermutlich einen Vollbart. Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/ 3060 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell