Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Baumaschinen entwendet

Offenburg (ots)

Aus dem Keller eines Wohnhauses wurden zwischen Freitag, 15.30 Uhr und Montag, 7.30 Uhr mehrere Baumaschinen im Wert von über 10.000 Euro entwendet. Der oder die Täter stiegen durch ein Fenster in das Haus in der Franz-Volk-Straße ein, hebelten im Keller eine abgeschlossene Tür auf und entwendeten dann die Maschinen. Die Polizei in Offenburg bittet um Hinweise unter der Rufnummer, 0781 21-2200. /ag

