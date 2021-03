Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Betrunken durch Kontrolle gefahren

Kappel-Grafenhausen (ots)

Eine 53-Jährige ist mit ihrem Pkw am Sonntagmorgen durch eine Polizeikontrollstelle auf der Hauptstraße gefahren und geriet durch ihre Fahrweise circa 20 cm nah an eine Kontrollbeamtin heran. Nach dem Passieren der Beamtin wurde beobachtet, wie das Fahrzeug kurzzeitig in den Gegenverkehr geriet. Die Kontrolle wurde sofort abgebrochen und die Verfolgung durch die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg aufgenommen. Die 53-Jährige konnte kurze Zeit später gegen 08:30 Uhr einer Kontrolle unterzogen werden, bei der eine Atemalkoholkonzentration von rund 0,7 Promille festgestellt wurde. Die Pkw-Fahrerin besitzt lediglich eine ausländische Fahrerlaubnis und verstieß zudem gegen ein ihr erteiltes Fahrverbot. /bp

