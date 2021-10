Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Wohnhaus

33129 Delbrück (ots)

Samstag, 16.10.2021, 20:30 Uhr - Sonntag, 17.10.2021, 02:15 Uhr

33129 Delbrück, Spiekerstraße

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Zeitraum von 20:30 Uhr bis 02:15 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in ein dreigeschossiges Haus in der Spiekerstraße. Der oder die Täter erreichten das Grundstück vermutlich über einen angrenzenden Acker und gelangten hier durch eine auf Kipp stehende Terrassentür in die untere Wohnung des Hauses. Anschließend begaben sich der/ die Täter in das erste Obergeschoss, wo die Wohnungstür aufgehebelt bzw. aufgetreten wurde. Danach wurde die Wohnung im 2. Obergeschoss des Hauses betreten und teilweise durchsucht. Aus dem Haus wurden Bargeld, eine wertvolle Montblanc Uhr sowie ein Portmonee entwendet. Der/ die Täter konnten den Tatort unerkannt verlassen. Die Bewohner des Hauses waren zur Tatzeit nicht zu Hause. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/ 3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell