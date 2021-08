Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Brand eines Einfamilienhauses

Dinslaken (ots)

Am Samstagmorgen gegen 02:00 Uhr geriet der Anbau eines freistehenden Einfamilienhauses an der Weseler Straße in Dinslaken in Brand. Anschließend griff der Brand auf das Wohnhaus über, welches bei Eintreffen der Einsatzkräfte in voller Ausdehnung brannte. Die 82-jährige Bewohnerin konnte das Haus selbstständig und unverletzt verlassen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300.000,-EUR geschätzt. Während der Dauer der Löscharbeiten wurde die Bundesstraße -B8- zwischen den Kreuzungen Luisenstraße und Augustastraße bis 07:00 Uhr gesperrt und der Verkehr durch Polizeibeamte abgeleitet.

