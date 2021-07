Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randaliererin und Diebe unterwegs

Lüdenscheid (ots)

Am 17.07.2021 kam es gegen 01:15 Uhr zu einem Streit in einer Gaststätte am Rathausplatz. Dort war eine 20-jährige Frau aus Lüdenscheid negativ aufgefallen. Sie randalierte und pöbelte andere Gäste an. Daraufhin sollte sie vom anwesenden Sicherheitsdienst aus der Lokalität begleitet werden, woraufhin sie einem der Mitarbeiter zweimal ins Gesicht spuckte. Zuvor hatte die junge Frau auch schon ihren Begleiter ins Gesicht geschlagen. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten zeigte sich die Randaliererin wenig einsichtig, so dass in Gewahrsam genommen und anschließend zur Polizeiwache Lüdenscheid gebracht wurde. Dagegen leistete die alkoholisierte Frau jedoch heftigen Widerstand. Sie trat und schlug nach den Beamten und spuckte mehrfach in deren Richtung. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt. Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurden gefertigt.

Am 17.07.2021, gegen 23:00 Uhr, wurde ein 62-jähriger Lüdenscheider von drei unbekannten Personen angegriffen. Diese schlugen unvermittelt in der Untertinsberger Straße im Bereich der Treppen auf ihn ein und flüchteten dann in unbekannte Richtung. Alle drei waren schwarz gekleidet und trugen schwarze Mützen und Masken. Der Geschädigte erlitt leicht Verletzungen im Gesicht. Die Polizei erhielt erst später Kenntnis von dem Vorfall, die Ermittlungen dauern noch an.

In der Nacht vom 18.07.2021 auf den 19.07.2021 schlug ein unbekannter Täter in der Sachsenstraße die Scheibe eines geparkten Pkw Citroen ein und entwendet die Handtasche der 19-jährigen Geschädigten. Er entfernte sich anschließend unbemerkt von der Örtlichkeit.

Am 16.07.2021, gegen 16:10 Uhr, wurde eine 91-jährige Lüdenscheiderin Opfer eines Taschendiebstahls. In einem Supermarkt an der Bromberger Straße wurde der Frau von einem unbekannten Täte ihrer Geldbörse aus der Jackentasche geklaut, der Täter entfernte sich anschließend unbemerkt.

Hinweise in allen Fällen an die Polizei Lüdenscheid unter 02351-9099-0.

