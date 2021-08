Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Schwerer Verkehrsunfall mit einer tötlich verletzten und zwei leichtverletzten Personen

Wesel (ots)

Am 13.08.2021, gegen 00:20 Uhr, ereignete sich in Neukirchen-Vluyn auf der Tersteegenstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Zur Unfallzeit fuhr ein 35-jähriger Kamp-Lintforter mit seinem Traktor und zwei angehängten landwirtschaftlichen Anhängern von einem südlich der Tersteegenstraße gelegenen Feld nach links auf die Tersteegenstraße ein. Als der zweite Anhänger des Gespannes während des Einbiegevorgangs noch quer zur Fahrbahn stand, kam es aus bisher unbekannter Ursache zur Kollision mit einem von rechts herannahenden Pkw. Der Pkw wurde unter dem zweiten Anhänger verkeilt. Während der 30-jährige Fahrzeugführer aus Neukirchen-Vluyn sich leicht verletzt selbständig aus seinem Pkw befreien konnte, erlitt der 29-jährige Beifahrer aus Schmölln lebensgefährliche Verletzungen , musste durch Rettungskräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen und nach Erstversorgung mittels eines Rettungshubschraubers einer Duisburger Unfallklinik zugeführt werden. Ein Ersthelfer kollabierte am Einsatzort. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Die Tersteegenstraße ist für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Zur Unterstützung der Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahme-Team des PP Essen angefordert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Im Laufe der Nacht erlag der 29-Jährige seinen Verletzungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell