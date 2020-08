Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Rotenburg - Am Montag (24.08.), gegen 09.50 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer aus Bebra mit seinem VW die Brücke der Städtpartnerschaften und wollte nach rechts in die Straße Untertor abbiegen. Verkehrsbedingt und durch Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" musste der Fahrer anhalten, um den kreuzenden Verkehr die Vorfahrt zu gewähren. Der nachfolgende Pkw-Fahrer ebenfalls aus Bebra (Mercedes-Fahrer) erkannte den Haltevorgang in Folge Unachtsamkeit nicht und fuhr auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Unfall mit Sachschaden

Bebra - Eine Pkw-Fahrerin aus Bebra wollte mit ihrem Kia am Montag (24.08.), gegen 09.00 Uhr in den Kreisverkehr von der Bahnhofstraße herkommend einfahren. Eine weitere Pkw-Fahrerin ebenfalls aus Bebra befuhr mit ihrem Daimler bereits den Kreisverkehr und wollte die wartende Kia-Fahrerin passieren. Die Kia-Fahrerin missachtete die Vorfahrt der sich nährenden Daimler-Fahrerin und fuhr in den Kreisverkehr ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro.

