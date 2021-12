Polizeidirektion Hannover

POL-H: Barsinghausen: 15-jähriger Radfahrer wird bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Montag, 29.11.2021, ist eine 34-Jährige in Barsinghausen mit ihrem Auto mit einem 15 Jahre alten Radfahrer kollidiert und hat diesen lebensgefährlich verletzt. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Gegen 13:30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei den Unfall im Stadtgebiet von Barsinghausen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 15-Jährige den kombinierten Geh- und Radweg der Wilhelm-Heß-Straße in Richtung Nenndorfer Straße und wechselte zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn. Dabei kollidierte er mit der Mercedes-Benz E-Klasse einer 34-Jährigen, die auf der Wilhelm-Heß-Straße in Richtung Poststraße unterwegs war. Durch den Zusammenprall wurde der 15-Jährige lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn von der Unfallstelle in ein Krankenhaus.

Der am Fahrrad und am Mercedes-Benz entstandene Schaden wird auf circa 4000 Euro beziffert.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell