POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Landkreis Vechta

Bakum, Sperrung der Essener Straße nach Sturmschäden

Am Freitag, dem 18.02.22 gegen 21:30 Uhr rückte die FFW Bakum zur Essener Straße in Bakum aus. In Höhe Harmer Holz wurden durch den Sturm mehrere Bäume entwurzelt und fielen auf die Straße. Durch den anhaltenden Sturm drohten weitere Bäume auf die Fahrbahn zu stürzen. Die Feuerwehr brach die Räumungsarbeiten ab. Die Essener Straße wurde daher zwischen der AS Vechta und Hausstette komplett gesperrt.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 19.02.2022 um 0:00 Uhr befährt ein 24-jähriger Vechtaer den Pagenstertweg in Vechta. Er wird einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellt sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daher wird ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wird dem jungen Mann untersagt. Die Fahrzeugschlüssel werden sichergestellt, um die Weiterfahrt zu verhinden. Gegen den 51-jährigen Fahrzeughalter aus dem Bereich Wiefelstede wird ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet. Es besteht der Verdacht, dass er die Fahrt des 24-jährigen zugelassen hat.

Lohne - Umgestürzter Baum beschädigt mehrere Pkw

Am Freitag, 18.02.22, gg. 19.00 Uhr, stürzte aufgrund der Orkanböen in Lohne, An der Kirchenziegelei, ein Baum auf mehrere geparkte Pkw. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Personen wurde hierbei jedoch nicht verletzt.

