Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Diebstahl aus Eierverkaufsstand

In der Zeit von Mittwoch, den 16. Februar 2022, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, den 17. Februar 2022, 09:00 Uhr, brachen unbekannte Personen den Geldtresor eines Eierverkaufsstandes in der Lahrer Straße auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Goldenstedt unter 04444-96772-0 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Versuchter Einbruch in Bäckerei

In der Zeit von Mittwoch, den 16. Februar 2022, 20:33 Uhr, bis Donnerstag, den 17. Februar 2022, 04:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen über das Dach in eine Bäckerei in einem Verbrauchermarkt in der Osnabrücker Straße einzubrechen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Donnertag, den 17. Februar 2022, gegen 19:55 Uhr, beschädigten unbekannte Personen in der Straße An der Gräfte ein Hinweisschild im dortigen Fahrradparkhaus. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, den 17. Februar 2022, um 23:16 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann aus Köln (NRW) mit einem Pkw die Essener Straße in Bakum, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Der Halter des Pkw, ein 26-Jähriger aus Köln (NRW) ließ die Fahrt zu. Gegen ihn wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet.

Lohne - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Donnerstag, den 17. Februar 2022, um 12:40 Uhr, wurde in der Dinklager Straße eine Verkehrskontrolle bei einem 25-jährigen PKW-Fahrer aus Lohne durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass an seinem PKW diverse Veränderungen vorgenommen wurden, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 17. Februar 2022, in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 09:00 Uhr, wurde das auf einem Parkplatz in der Sanderstraße abgestellte Auto eines 56-jährigen Mannes aus Dinklage durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

