Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210405 - 0398 Frankfurt-Nied: Brand eines leerstehenden Gebäudes

Frankfurt (ots)

(ne)Am Samstagvormittag (03.04.21) kam es in der Mainzer Landstraße zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude. Verletzt wurde niemand. Das Feuer entstand ersten Erkenntnissen zufolge im Inneren des rund 100 Quadratmeter großen Bungalows. Die Feuerwehr löschte den Brand, jedoch richteten die Flammen einen Sachschaden von geschätzten 30.000 Euro an. Die Ermittlungen zur Brandursache sind bereits eingeleitet worden. Momentan geht die Kriminalpolizei von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Das ehemals von einem Hundeverein genutzte Haus ist leerstehend, wird jedoch des Öfteren mutmaßlich von Obdachlosen als Übernachtungsmöglichkeit genutzt.

