Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 17. Februar 2022, in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 09:00 Uhr, kam es auf einem Firmenparkplatz in der Sanderstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein auf dem Parkplatz abgestellter silberne VW eines 56-jährigen Mannes aus Dinklage wurde durch einen PKW einer bislang unbekannten Person im hinteren linken Bereich erheblich beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell