Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Sachbeschädigung an Fahrrad

Am Montag, den 07. Februar 2022, zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter am Kellerdamm der Reifen eines dort abgestellten Fahrrades aufgeschnitten. Am 15. Februar 2022 wurde am selben Tatort erneut der Fahrradreifen zerschnitten. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Barßel- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, den 16. Februar 2022, gegen 07:52 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Saterländer mit seinem PKW die Straße Settrup. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und eine Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Mittwoch, den 16. Februar 2022, gegen 22:55 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Mann aus Friesoythe mit seinem Transporter die Böseler Straße in Richtung Bösel, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen dortigen Straßengraben. Bereits im Vorfeld war der Transporter weiteren Verkehrsteilnehmern im Bereich der Straße Überm Meeschen aufgefallen. Hier war er in den Gegenverkehr geraten und fast mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Durch den Unfall zog sich der Friesoyther schwere Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 2,15 Promille. Um sich weiteren Maßnahmen zu entziehen, versuchte der Fahrzeugführer fußläufig zu flüchten, konnte aber kurze Zeit später durch die Polizeibeamten gestellt werden. Der 30-jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen und zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt. Ein 34-jähriger Beifahrer aus Ostrhauderfehn blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell