Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Buntmetall-Diebstahl

In der Zeit zwischen Sonntag, 13. Februar 2022, 14.00 Uhr, und Dienstag, 15. Februar 2022, 15.50 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Friesoyther Straße diverse Kupferfallrohre von einem derzeit leerstehenden Einfamilienhaus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 11. Februar 2022, 15.00 Uhr, und Montag, 14. Februar 2022, 07.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter im Scheefenkamp zwei Fassadenplatten der BBS Friesoythe. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 15. Februar 2022, kam es gegen 18.30 Uhr in der Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall mit -flucht: Ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Hilkenbrook befuhr die Mühlenstraße in Fahrtrichtung An der Feuerwehr. Ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus Friesoythe befuhr mit seinem PKW zur gleichen Zeit die Bergstraße in Fahrtrichtung Schützenstraße. An der Kreuzung Mühlenstraße/Bergstraße (rechts vor links Regelung) übersah der 20-Jährige den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 27-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der 20-Jährige entfernte sich zunächst von der Unfallörtlichkeit. Er konnte von dem 27-Jährigen eingeholt und zum Anhalten bewogen werden. Die durch den Zusammenstoß entstandene Schadenshöhe beträgt 4500 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Saterland - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 15. Februar 2022, kam es gegen 14.50 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 43-Jähriger aus dem Saterland befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der Hauptstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Eine 31-Jährige aus dem Saterland befuhr mit ihrem PKW zur selben Zeit den Kirchweg und übersah den von rechts kommenden Fahrradfahrer. Dieser stürzte und verletzte sich. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 750 Euro.

Bösel - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien in mehreren Fällen

In der Zeit zwischen Montag, 14. Februar 2022, 15.00 Uhr, und Dienstag, 15. Februar 2022, 07.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter im Heideweg die St.-Florian-Hütte sowie weitere, im Nahbereich befindliche Gegenstände mit Farbe. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro.

Im selben Zeitfenster wurde die Verglasung der Bushaltestelle an der Grundschule in der Fladderburger Straße mit weißer Farbe beschmiert. Hierdurch entstand ein Schaden von 50 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Bösel unter Tel.: (04494) 922620 entgegen.

Barßel - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 15. Februar 2022 wurde ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus dem Saterland in der Hauptstraße in Barßel einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell