Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz

Am 15. Februar 2022, gegen 18.15 Uhr, sollte ein 45-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Cloppenburg in der Sevelter Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Mit in seinem PKW befand sich ein 35-Jähriger aus Meppen. Im Zuge dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass der PKW des 45-Jährigen nicht versichert war. Der 45-Jährige konnte den Beamten keine Fahrerlaubnis vorweisen und stand zudem auch noch unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv. Dem 45-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. In einer in seinem PKW befindlichen Schatulle wurden zudem Betäubungsmittel aufgefunden. Beide Insassen verneinten den Besitz, sodass nunmehr ein Strafverfahren gegen beide eingeleitet wurde.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 15. Februar 2022, wurde gegen 23.20 Uhr in der Bürgermeister-Heukamp-Straße ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atem-Alkohol-Test ergab einen Wert von 2,11 Promille. Dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 15. Februar 2022, wurde um 15.50 Uhr auf dem Pingel-Anton ein 19-jähriger Führer eines Elektrorollers festgestellt, welcher nicht pflichtversichert war. Dem 19-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Cappeln - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 15. Februar 2022, wurde gegen 17.10 Uhr in der Heinrich-Beckermann-Straße ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus Cappeln einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 47-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atem-Alkohol-Test ergab einen Wert von 0,59 Promille. Dem 47-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cappeln - Verkehrsunfall

Am Dienstagmorgen, 15. Februar 2022, kam es um 06.50 Uhr auf der Alten Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 19-Jähriger aus Cloppenburg befuhr mit seinem PKW den Heerdamm. Als er von dort nach links auf die Alte Straße auffahren wollte, übersah er den Transporter eines von links kommenden, bevorrechtigten 50-Jährigen aus Surwold. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt 10000 Euro.

Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz

Am Dienstag, 15. Februar 2022, wurde gegen 19.40 Uhr auf dem Kneheimer Weg ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Molbergen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 21-Jährige konnte den Beamten keine Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein sodann durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und dem 21-Jährigen die Weiterfahrt untersagt.

Löningen - Diebstahl von Baustelle

In der Zeit zwischen Montag, 14. Februar 2022, 20.30 Uhr, und Dienstag, 15. Februar 2022, 06.45 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter in der Copernicusstraße aus dem Rohbau eines 28-Jährigen aus Löningen einen Bautrockner, eine Bauheizung und einen Baustellen-Stromverteiler. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Löningen - unerlaubtes Entzünden von Pyrotechnik

Am Samstag, 12. Februar 2022, um 03.10 Uhr, wurden drei Personen im Alter zwischen 19 und 27 Jahren dabei beobachtet, wie sie in der Angelbecker Straße auf einem Platz hinter der Kirche pyrotechnische Gegenstände entzündeten. Die Gegenstände wurden sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lindern - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien in mehreren Fällen

In der Zeit zwischen Freitag, 11. Februar 2022, 13.00 Uhr, und Sonntag, 13. Februar 2022, 16.00 Uhr, wurde die Außenwand des Schulgeländes in der Schulstraße mit Farbe beschmiert. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

In der Zeit zwischen Samstag, 12. Februar 2022, 00.00 Uhr, und Montag, 14. Februar 2022, 08.30 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Außenwand des Pfarrheims in der Kirchstraße, sowie auch die Gartenmauer des Pfarrhauses, mit Farbe. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ebenfalls 100 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Lindern unter Tel.: (05957) 967790 entgegen.

Lastrup - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 15. Februar 2022, wurde um 18.00 Uhr auf der Krapendorfer Straße ein 44-jähriger niederländischer Fahrer einer Sattelzugmaschine einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein sodann durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell