Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220123 - 0080 Frankfurt-Praunheim: 28-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots)

(fue) Zeugen bemerkten am Samstag, den 22. Januar 2022, gegen 04.45 Uhr, in der Ludwig-Landmann-Straße, an der dortigen U-Bahnhaltestelle "Stephan-Heise-Straße", eine junge Frau, die von einem Mann augenscheinlich gewürgt und gegen ein Auto gedrückt wurde.

Als die Zeugen einschritten, ließ der Tatverdächtige von der Frau ab und flüchtete. Er wurde später festgenommen. Bei ihm handelt es sich um einen 28-jährigen Mann aus Frankfurt.

Die Geschädigte, eine 23-jährige Frau aus Pforzheim, gab später an, zusammen mit ihrer Bekannten zu zwei Männern in deren Wohnung gegangen zu sein. Dort sei sie von dem 28-Jährigen bedrängt worden, weshalb sie aus der Wohnung geflohen sei. Der Beschuldigte habe sie dann verfolgt und an der U-Bahnhaltestelle eingeholt. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

