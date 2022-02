Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Verkehrsunfall

Am Freitag, dem 11. Februar 2022, gegen 13.30 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Damme in Steinfeld die Bergmannstraße in Fahrtrichtung Bundesstraße B214. Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Holdorf befuhr den Gewerbering. Sie hatte im dortigen Kreuzungsbereich Vorfahrt. Dies erkannte der 59-Jährige zu spät. Es kam zum Zusammenstoß beider PKW. Hierdurch entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Sie waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 30-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Steinfeld - Diebstahl

In der Zeit zwischen Donnerstag, 03. Februar 2022, 05.50 Uhr, und Freitag, 11. Februar 2022, 05.50 Uhr öffnete ein bislang unbekannter Täter in einem Verpackungsbetrieb an der Handorfer Straße gewaltsam den Spind einer 41-Jährigen Mitarbeiterin aus Lohne und entwendete hieraus Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter Tel.: (05492) 960660 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 12.Februar 2022, zwischen 09:45 Uhr bis 10:45 Uhr, wurde in Damme, Mühlenstraße, auf dem Parkplatz des dortigen Verbrauchermarktes, ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw VW Polo, vermutlich beim Ausparken, beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter (05491) 999360 entgegen.

Damme - Diebstahl von Tablets

In der Zeit zwischen Samstag, 12. Februar 2022, 13.00 Uhr, und Montag, 14. Februar 2022, 10.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter Am Stadtmuseum in das dortige Kino ein. Sie durchsuchten das gesamte Gebäude und entwendeten mehrere schwarze Tablets des Herstellers LENOVO, Typ TB-7104F. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Lohne - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Sonntag, 13. Februar 2022, 14.00 Uhr, und Montag, 14. Februar 2022, 06.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Langweder Straße bei einem dortigen LKW-Reparaturbetrieb mehrere hundert Liter Diesel aus zwei dort abgestellten Zugmaschinen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Diebstahl von LKW-Batterien

Zwischen Freitag, 11. Februar 2022, 14.00 Uhr, und Montag, 14. Februar 2022, 07.00 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter im Brockdorfer Esch gewaltsam das Batteriefach eines weißen LKW IVECO und entwendeten zwei Batterien à 12 Volt. Der LKW war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkstreifen vor einer Steuerberatungsgesellschaft abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 13. Februar 2022, zwischen 12.00 Uhr und 21.15 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter im Kiefernweg mehrere Sträucher einer 60-Jährigen aus Vechta. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Holdorf - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Samstag, 12. Februar 2022, 16.00 Uhr, und Sonntag, 13. Februar 2022, 20.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter auf dem Betriebsgelände eines Autohandels in der Großen Straße zwei dort abgestellte PKW: Bei einem grauen VW Golf IV wurde die Windschutzscheibe beschädigt, an einem schwarzen VW 6N wurde die Motorhaube beschädigt. Der Gesamtsachschaden beträgt 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: (05494) 914200 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 14. Februar 2022, gegen 19.25 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger aus Vechta mit einem Pkw den Lattweg in Vechta, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Bei der Kontrolle konnte der 38-Jährige den Beamten lediglich eine ausländische Fahrerlaubnis vorweisen. Diese hatte jedoch ihre Gültigkeit verloren, da der 38-Jährige seinen ordentlichen Wohnsitz bereits seit Januar 2021 in der Bundesrepublik Deutschland begründet hat. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 14. Februar 2022, 21.40 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Lohner Straße in Vechta, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren gegen den 20-Jährigen eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 14. Februar 2022, 23.20 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Rombergstraße in Vechta, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

