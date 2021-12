Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte öffnen Linienbus- Bargeld entwendet

Vlotho (ots)

(sls) Durch einen Busfahrer in Vlotho wurde am Donnerstagmorgen (9.12.) ein Diebstahl aus einem Bus gemeldet. Der Fahrer hatte den Bus am Mittwochabend gegen 17.00 Uhr auf einem Stellplatz am Zollweg geparkt. Als er am Donnerstagmorgen gegen 06.10 Uhr mit dem Bus seine Arbeit beginnen wollte, bemerkte er, dass der vordere Fahrgasteinstieg offen stand. Nach bisherigen Ermittlungen wurde die Tür augenscheinlich durch den Notzugang geöffnet. Die Unbekannten entwendeten aus dem Inneren eine Geldtasche in dem sich ein Geldbetrag in dreistelliger Höhe befand und flüchteten vom Tatort. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach Zeugen, denen in der Nacht zu Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Zollwegs aufgefallen sind. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

