Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahndung mit Foto - Wer kennt die Person? - Kräftiger Mann bedient sich mit gestohlener EC-Karte - bitte kreisweit veröffentlichen

Herford, Hiddenhausen, Bünde, Löhne, Kirchlengern, Enger, Spenge, Rödinghausen, Vlotho (ots)

(um) Die Polizei Herford fahndet mit einem Foto nach einem bislang unbekannten Täter, welcher mit der EC-Karte einer Bünderin mehr als 1500.- Euro erbeuten konnte. Das Bild zur Fahndung befindet sich im Downloadbereich des Fahndungsportals der Polizei NRW https://polizei.nrw/fahndung/70740 Vorrausgegangen war ein Taschendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in Bünde an der Haßkampstraße diesen Jahres. In der Folge gelang es dem Täter an verschiedenen Stellen im Kreisgebiet einzukaufen und Geld am Geld-Ausgabeautomaten zu erbeuten. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei führten bislang nicht zur Identität des unbekannten Mannes. Daher kann jetzt mit einen Beschluss des Amtsgerichtes in Bielefeld eine Fahndung erfolgen. Die Polizei fragt daher: Wer kennt den Mann mit Brille auf dem Foto bzw. kann Angaben zu dieser Person machen? Auffällig sind bei dieser Person Tätowierungen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

