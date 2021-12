Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 17-jähriger Herforder überfallen und verletzt - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Gestern Abend (8.12.) fuhr ein 17-jähriger Herforder mit seinem Fahrrad entlang der Schulstraße in Richtung Braker Straße. Gegen etwa 19.30 Uhr bemerkte er auf Höhe der dortigen Schule einen Roller, der mit zwei Personen besetzt war und aus der Turmstraße kam. Als der Roller auf gleicher Höhe mit dem Radfahrer war, trat einer der bisher unbekannten männlichen Jugendlichen plötzlich und unvermittelt gegen das Fahrrad und der Herforder stürzte. Noch während er auf dem Boden lag, schlug einer der Männer, der mittlerweile vom Roller abgestiegen war, auf ihn ein. Der Herforder wurde durch den Angriff verletzt. Die Unbekannten forderten den 17-Jährigen auf, seine Habseligkeiten rauszugeben. Daraufhin übergab er Bargeld und die beiden Unbekannten fuhren mit dem Roller Richtung Braker Straße davon. Auf Höhe des Schülerwegs kehrten sie jedoch um und bedrohten den Herforder erneut, so dass dieser dann seinen Rucksack mit samt Tablet, Smartphone, diversem Zubehör sowie seiner Geldbörse, in der sich unter anderem Bankkarten befanden, abgab. Eine unmittelbar eingeleitete Ortung der mobilen Endgeräte durch die hinzugerufenen Polizeibeamten ergab, dass diese letztmalig im Biemser Weg eingeschaltet waren. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung fanden die Beamten dort im Nahbereich den Rucksack des Geschädigten auf. Einer fahndenden Polizeistreife fiel der von dem Herforder beschriebene Roller im Bereich der Rennstraße auf. Beim Erblicken des Streifenwagens flüchtete der mit nur einer Person besetzte Roller in Richtung Friedhofstraße, wo dieser dann über eine Fußgängerbrücke fuhr, sodass der Streifenwagen nicht weiter folgen konnte. Eine Überprüfung des Gefährts ergab, dass der Roller gestohlen gemeldet wurde: Er gehört einem 49-jährigen Herforder, der diesen am Montag Abend an der Elverdisser Straße abgestellt hatte. Gegen etwa 22.30 Uhr hat eine Zeugin zwei unbekannte männliche Jugendliche an dem Roller gesehen. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu den beiden Unbekannten machen können. Beide sind etwa 17 bis 20 Jahre alt, haben eine kräftige Statur und trugen schwarze Helme. Einer der Unbekannten trug einen dunklen Pullover, der andere eine rote Winterjacke. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

