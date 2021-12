Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein - Hochwertige Handtaschen und Uhren entwendet

Bünde (ots)

(jd) Ein 50-jähriger Bünder bemerkte am Dienstag (7.12.), um 10.25 Uhr, dass Unbekannte augenscheinlich sein Haus an der Langen Straße durchsucht haben. In mehreren Räumen im Keller, Erd- und Obergeschoss brachen der oder die unbekannten Täter Schränke auf und durchwühlten die Habseligkeiten der Eigentümer. Ersten Ermittlungen zufolge drangen der oder die Unbekannten zwischen ca. 9.05 und 10.25 Uhr durch ein Fenster im ersten Stock in das Haus ein und entwendeten Schmuck, zwei exklusive Armbanduhren sowie hochpreisige Designer-Handtaschen. Die 30-jährige Ehefrau bemerkte am frühen Dienstagmorgen einen weißen BMW, der sich vor ihrem Haus befand und aus dem heraus sie , nach eigener Einschätzung, offenbar beobachtet wurde. Inwieweit dieser mit der Tat in Zusammenhang steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen, die Angaben zu dem oder den Unbekannten machen können oder im Bereich der Langen Straße in Bünde etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

