Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Autos stoßen frontal ineinander - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Spenge (ots)

(jd) Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich gestern (7.12.), um 17.30 Uhr auf der Bünder Straße. Ein 62-jähriger Mann aus Spenge fuhr mit seinem Opel in Richtung Bünde. Etwa 100 Meter hinter einer Rechtskurve, kurz vor der Einmündung zur Straße Im Eilen, fuhr zeitgleich eine 36-jährige Frau aus Spenge mit ihrem VW in entgegengesetzte Richtung. Aus bislang noch nicht geklärt Ursache stießen beide Fahrzeuge frontal zusammen. Der 62-Jährige verletzte sich durch den Aufprall schwer und wurde mittels Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Klinikum gebracht. Die 36-Jährige verletzte sich leicht und konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei 16.000 Euro.

