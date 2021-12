Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Mercedes an - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Autohauses an der Bielefelder Straße bemerkte am Dienstag (7.12.), gegen 9.00 Uhr, dass ein Fahrzeug auf dem Gelände der Firma massive Beschädigungen aufweist: Es handelt sich dabei um eine Mercedes S-Klasse, bei der der komplette Frontstoßfänger mit integriertem Kühlergrill sowie beide Frontscheinwerfer entwendet worden waren. Das Auto stand im Tatzeitraum, der zwischen Montag, 19.00 Uhr und Dienstag Morgen angegeben wird, auf dem Hinterhof des Autohauses, der nicht frei zugänglich ist. Der Schaden wird mit rund 10.000 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bittet möglich Zeugen, sich unter 05211/8880 zu melden.

