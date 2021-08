Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Bike-Fahrer - Zeugensuche

Wesel (ots)

Am Mittwoch, den 04.08.2021, gegen 23.30 Uhr, kam es im Bereich der Kreuzung Emmericher Straße / Nordstraße / Konrad-Duden-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Dort querte ein 23-jähriger E-Bike-Fahrer aus Wesel bei Grünlicht zeigender Lichtzeichenanlage von der Straße Am Schwan kommend die Emmericher Straße in Richtung Nordstraße, als sein Vorderrad von einem Pkw erfasst wurde. Durch die Kollison kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich. Der / die Pkw-Führer /-in, der die Emmericher Straße von der Brüner Landstraße in Richung Flüren befuhr, setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Der Radfahrer begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholsierung des Radfahrers, so dass ihm eine Blutprobe entnommen und das Fahrrad sichergestellt wurde. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wesel ( Tel.: 0281 - 1071622) zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell