POL-HF: Auffahrunfall - Zwei Personen leicht verletzt

Löhne (ots)

(jd) Ein 60-jähriger Mann aus Viersen fuhr gestern (8.12.) um 13.55 Uhr mit seinem BMW auf der Brückenstraße in Richtung Werster Straße. Unmittelbar hinter ihm befand sich eine 54-jährige Frau aus Bad Oeynhausen in ihrem Volkswagen. Der BMW-Fahrer beabsichtigte kurz hinter dem dortigen Kreisel nach links in eine Einfahrt abzubiegen und verlangsamte dafür sein Tempo, um zunächst den Gegenverkehr passieren zu lassen. Die hinter ihm fahrende Frau aus Bad Oeynhausen konnte ihr Fahrzeug nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den BWW auf. Durch den starken Aufprall verletzten sich beide Fahrer leicht und wurden zur Behandlung in zwei Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden an den Autos beträgt rund 16.000 Euro.

