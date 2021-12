Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mercedes beim Abbiegen übersehen- Fahrer leicht verletzt

Enger (ots)

(sls) Am frühen Donnerstagmorgen (9.12.) mussten Polizeibeamte einen Unfall auf der Hiddenhauser Straße in Enger aufnehmen. Zum Unfallzeitpunkt gegen 06:45 Uhr beabsichtigte eine 53-Jährige Seat-Fahrerin aus Enger von der Hermannstraße nach links auf die Hiddenhauser Straße in Richtung Eilshausen abzubiegen. Zum selben Zeitpunkt befand sich ebenfalls auf der Hiddenhauser Straße der Fahrer eines schwarzen Mercedes. Der 49-Jährige aus Kirchlengern war in Richtung Eilshausen unterwegs. Die Engeranerin erkannte den 49-Jährigen beim Abbiegen zu spät, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Beide Fahrer musste verletzt mit dem Rettungswagen zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Die Hiddenhauser Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell