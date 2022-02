Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - versuchter Diebstahl aus Altkleider-Container

Am Sonntag, 13. Februar 2022, gegen 16.05 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter, in der Cappelner Straße gewaltsam einen dort aufgestellten Altkleider-Container zu öffnen. Er wurde dabei von einem Zeugen beobachtet und ergriff daraufhin die Flucht. Am Container entstand Sachschaden in Höhe von 1200 Euro. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- etwa 185 cm groß - etwa 30 Jahre alt - europäisches Erscheinungsbild - schlanke Statur - Kleidung: schwarze Hose, schwarze Jacke mit einem braunen Pelz auf der Kapuze und weiße Schuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel. (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 13. Februar 2022, kam es um 14.15 Uhr auf dem Industriezubringer zu einem Verkehrsunfall: Ein 19-Jähriger aus Bösel befuhr mit seinem Pkw die Abfahrt der Bundesstraße B72 und bog nach links auf den Industriezubringer in Richtung Cloppenburg ab. Hierbei verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Es entstand Sachschaden am Pkw sowie an der Schutzplanke in Höhe von insgesamt 3000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Montag, 14. Februar 2022, kam es um 20.50 Uhr auf der Bundesstraße B72 (Friesoyther Straße) zu einem Verkehrsunfall: Ein 20-Jähriger aus Cloppenburg befuhr mit seinem PKW die B72 aus Richtung Cloppenburg kommend in Richtung Varrelbusch, als plötzlich ein größerer Vogel über die Fahrbahn flog. Hierdurch erschreckte sich der 20-Jährige, verriss das Lenkrad nach rechts und prallte so gegen eine dortige Schutzplanke. Diese, sowie auch der beteiligte PKW, wurde durch den Unfall beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 4000 Euro. Der 20-Jährige blieb unverletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 14. Februar 2022, zwischen 16.00 Uhr und 23.30 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Autohofes am Vahrener Damm zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Kraftfahrzeug gegen einen zur Vorfallszeit ordnungsgemäß geparkten grauen Pkw Opel Astra einer 22-Jährigen aus Cappeln. Hierdurch entstand Sachschaden am Stoßfänger und vorderen rechten Kotflügel in Höhe von ca. 1500 Euro. Anschließend entfernte der Schadensverursacher sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - versuchter Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Freitag, 11. Februar 2022, 17.00 Uhr, und Montag, 14. Februar 2022, 15.00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Wohnhaus an der Sevelter Straße einzudringen. Dieser Versuch misslang. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Diebstahl eines Moutainbikes

Am Sonntag, 13. Februar 2022, zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Josefstraße das orangefarbene Mountainbike FOCUS Whistles eines 10-jährigen Jungen aus Essen (Oldenburg). Das Fahrrad hat eine Reifengröße von 26 Zoll. Es war zum Tatzeitpunkt neben dem dortigen Soccerplatz abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Sachbeschädigung durch Farbschmiereien

Zwischen Sonntag, 12. Februar 2022, 12.00 Uhr, und Montag, 14. Februar 2022, 08.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Wand eines Elektrogeschäftes in der Lange Straße mit türkiser und grüner Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

