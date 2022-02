Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Versammlung aus Protest gegen die aktuelle Corona-Politik

Am Sonntag, 13. Februar 2022, fand zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr in der Hauptstraße am Sportboothafen eine Versammlung unter dem Motto "gegen Gesellschaftsspaltung, Coronamaßnahmen, Impfpflicht" statt. An dieser Versammlung nahmen 16 Personen teil, welche sich friedlich und unter Einhaltung der entsprechenden Versammlungsauflagen (FFP2-Masken-Tragepflicht) unter Mitführung einer Lautsprecheranlage und Transparenten fußläufig, ausgehend vom Sportboothafen Barßel durch den Ort über einen angemeldeten Streckenverlauf in Bewegung setzte. Die Versammlung verlief friedlich. Es gab keinerlei Besonderheiten bzw. Zwischenfälle. Nach einer kurzen Abschlussrede wurde die Versammlung um 15.30 h durch den Versammlungsleiter beendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell