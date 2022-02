Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel- Sachbeschädigung an Schrankenzaun

Zwischen Samstag, den 12.Februar 2022, gegen 23.00 Uhr, und Sonntag, den 13.Februar 2022, um 00.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen Zaun am Steinbergsweg. Ein Anwohner war durch das Bellen seines Hundes auf den Vorfall aufmerksam geworden. Als die Täter den Anwohner bemerkten, flüchteten sie mit einem PKW. Es soll sich um drei männliche Personen im Alter zwischen 20-25 Jahren gehandelt haben. Bei dem genutzten PKW soll es sich vermutlich um einen VW Golf mit Cloppenburger Kennzeichen gehandelt haben. Am Zaun entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Telefonnummer 04494-922620 entgegen.

