Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg (Einzelmeldung)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln / Warnstedt- Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Am Sonntag, 13. Februar 2022, gegen 13.10 Uhr, kam es auf der Hemmelter Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus Stemwede befuhr die Hemmelter Straße in Richtung Warnstedt. Der 21-Jährige beabsichtigte auf eine linksseitig befindliche Hofeinfahrt abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kollidierte der PKW mit einem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Motorrad eines 25-jährigen Fahrers aus Sulingen. Es kam zu einem seitlich / frontalen Zusammenstoß. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 25-Jährige lebensgefährlich verletzt. Nach einer ersten Versorgung durch Rettungskräfte vor Ort wurde der 25-Jährige mit einem Rettungshubschrauber zu einer Klinik geflogen. Der 21-jährige PKW-Fahrer sowie ein 41-jähriger Mitfahrer aus Lastrup blieben unverletzt. Ein 46-jähriger Beifahrer aus Espelkamp wurde leicht verletzt. Sowohl am PKW als auch am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wurde auf bisher ca. 11.000,00 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 21-jährige PKW-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Beschlagnahme des Führerscheins. Zudem wurde festgestellt, dass der mitgeführte PKW des 21-Jährigen nicht pflichtversichert war. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Hemmelter Straße voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell