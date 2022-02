Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 12.02.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 11.02.-13.02.2022

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, dem 11.02.2022 um 13:30 Uhr kam es in Steinfeld zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzen Person. Ein 59-jähriger Dammer befuhr mit seinem Pkw die Bergmannstraße in Rtg. der B 214. Dabei missachtete dieser die Vorfahrt eines 20-jährigen Holdorfers, der mit seinem Pkw den Gewerbering befuhr. Es kam zum Zusammenstoß bei dem der Holdorfer leicht verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden.

Vechta, Gefährdung des Straßenverkehrs

In der Nacht von Freitag auf Sonntag um 00:30 Uhr kam es auf der Bremer Straße in Vechta zu einem Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Frau aus Hamburg befuhr die Bremer Straße in Rtg. Oythe. Im dortigen Kreuzungsbereich kommt die Hamburgerin mit ihrem Pkw rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit dem Masten einer Lichtzeichenanlage. Dieser wird dabei erheblich beschädigt. Die Fahrerin wird leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme kann durch die Polizeibeamten festgestellt werden, dass die Frau alkoholisiert warr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,34 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Gegen die Frau wird nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell