POL-CLP: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für den 11. bis 12.02.2022

+++ Fahren unter Einfluss berauschender Mittel+++

Friesoythe, Böseler Straße

Am 11.02.2022, gegen 17:15 Uhr, wird ein Fahrzeug gemeldet, welches mehrfach nach rechts von der Fahrbahn abkommt. Bei dem Versuch, den Pkw wieder in die Fahrspur zu bringen, gerät das Fahrzeug mehrmals auf die Gegenspur. Bei der Kontrolle der 22-jährigen Fahrzeugführerin aus Friesoythe stellen die eingesetzten Beamten Drogenbeeinflussung fest. Eine Blutprobe wird entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

+++Verkehrsunfallflucht+++

Bösel, Eichenstraße

Am 11.02.2022, gegen 11:15 Uhr, befährt ein bislang unbekannter weißer Lkw die Straße Am Sportplatz, um ein Wendemanöver einzuleiten. Im Anschluss fährt er rückwärts in die Eichenstraße und touchiert hierbei eine Straßenlaterne. Diese wird hierbei verbogen. Im Anschluss entfernt sich der Lkw, ohne der erforderlichen Angaben zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe, 04491/93160, zu melden.

+++Verkehrsunfallflucht+++

Garrel, Friesoyther Straße

Am 11.02.2022, gegen 13:18 Uhr, befahren der Geschädigte und der unbekannte Unfallflüchtige die B72 (Friesoyther Straße) hinter einem Lkw in Richtung Friesoythe. Der Geschädigte befindet sich bereits im Überholvorgang, als der Unfallflüchtige plötzlich ebenfalls ausschert. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, weicht der Geschädigte nach links aus und stößt hierbei gegen einen Leitpfosten. Der Unfallflüchtige setzt seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der vorausfahrende Lkw hat den Unfallflüchtigen durch Hupen ebenfalls auf den Vorgang aufmerksam gemacht. Bei dem unfallflüchtigen Pkw soll es sich um ein weißes Fahrzeug handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe (04491/93160) oder Cloppenburg (04471/18600) zu melden.

