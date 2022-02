Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Mittwoch, 9. Februar 2022, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 10. Februar 2022, 7.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen die Kennzeichen eines Postfahrzeugs im Südring. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Goldenstedt - Einbruch in ehemalige Gaststätte

Von Samstag, 5. Februar 2022, 11.00 Uhr bis Donnerstag, 10. Februar 2022, 11.00 Uhr gelangten unbekannte Personen gewaltsam in das Gebäude eines ehemaligen Hotels mit Gaststätte in der Huntestraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 200,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444-96722-0 entgegen.

Bakum - Aufbruch von Selbstbedienungsstationen

Von Mittwoch, 9. Februar 2022, 20.00 Uhr bis Donnerstag, 10. Februar 2022, 5.00 Uhr gingen unbekannte Personen in der Von-Galen-Straße einen Fleischautomaten und die Geldkassette einer Kartoffel-Selbstbedienung gewaltsam an und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter 04446-95971-0 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Mittwoch,9. Februar 2022, 22.30 Uhr, und Donnerstag, 10. Februar 2022, 7.10 Uhr, warf eine bislang unbekannte Peron die Heckscheibe eine Ford Fiestas mit einem Stein ein. Der Wagen befand sich zu der Zeit abgestellt auf einem Hof im Wilhelm-Busch-Weg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Vechta - Beleidigung und Sachbeschädigung

Am Donnerstag, 10. Februar 2022, um 02.35 Uhr, hatte eine 39-jähriger Auslieferungsfahrerin ihr Fahrzeug vor einer Apotheke in der Münsterstraße abgestellt und wollte diese mit Ware beliefern, als zwei männliche Personen an ihr vorbeigingen und sie beleidigten. Anschließend schlug einer der beiden Männer mit seinem Ellenbogen gegen die Beleuchtungseinheit, wobei die Plastikaußenhülle beschädigt wurde. Die Personen entfernten sich zu Fuß in Richtung Lohne. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 10. Februar 2022, 14.15 Uhr fuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Bakum auf dem Kapellenweg, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der 24-Jährige konnte lediglich eine ausländische Fahrerlaubnis vorweisen, obwohl er bereits seit über einem halben Jahr in Deutschland wohnt. Der Halter des Pkw, ein 44-jähriger Mann aus Bakum, ließ die Fahrt zu. Gegen ihn wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Donnerstag, 10. Februar 2022, um 14.10 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Vechta auf der Oyther Straße und wurde durch Polizeibeamte kontrolliert. Hier stellten sie fest, dass die Betriebserlaubnis erloschen war, da die vorderen Fahrtrichtungsanzeiger codiert waren und somit dauerhaft leuchteten (sog. "US-Standlicht"). Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 10. Februar 2022, 16.11 Uhr fuhr eine 19-jährige Autofahrerin aus Vechta auf der Straße "An-der-Christoph-Bernhard-Bastei" in Fahrtrichtung Kolpingstraße. Eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta fuhr auf der die Kolpingstraße in Fahrtrichtung Falkenrotter Straße. An der Kreuzung "Christoph-Bernhard-Bastei/Kolpingstraße" missachtete die 19-jährige Frau das dortige Stoppschild und die Vorfahrt der 50-Jährigen, welche sich bei dem Zusammenstoß leicht verletzte.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 10. Februar 2022, gegen 20.00 Uhr, fuhr ein 33-jähriger Autofahrer aus Vechta auf der Rombergstraße stadtauswärts und wollte nach links auf eine Grundstücksauffahrt abbiegen. Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta fuhr dabei hinten auf. Der 33-jährige Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 20. Februar 2022, zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug geparkten Citroen Berlingo und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden am linken Außenspiegel. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt in der Großen Straße.

Damme - Versammlung

Am Mittwoch, 9. Februar 2022, zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr, fand eine nicht angezeigte Versammlung von Kritikern der Coronamaßnahmen auf der Mühlenstraße / Rathausvorplatz statt. In der Spitze nahmen 18 Personen teil. Die Versammlung verlief friedlich und störungsfrei.

Lohne - Brand einer Holzhütte / Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 11. Februar 2022 geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 17.15 Uhr im Burgweg eine Holzhütte in Brand. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Lohne, welche mit sechs Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Die Holzhütte wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit keine Informationen vor. Personen wurden nicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 bzw. die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell