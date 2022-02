Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Taschendiebstahl

Am Donnerstag, 10. Februar 2022, zwischen 10.30 Uhr und 10.40 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person eine Geldbörse aus der Einkaufstasche einer 75-jährigen Frau aus Essen. Sie hielt sich zu diesem Zeitpunkt in einem Supermarkt in der Langen Straße auf. Die Einkaufstasche hing im Einkaufswagen. Anschließend wurde die Bankkarte missbräuchlich genutzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Löningen - Diebstahl

Zwischen Sonntag, 6. Februar 2022, 12.00 Uhr und Donnerstag, 10. Februar 2022, 8.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person aus einem Geräteschuppen in der Straße Am Riehenberg eine Heckenschere und ein Baustellenradio. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 5. Februar 2022 und Donnerstag, 10. Februar 2022, 11.00 Uhr, entfernte eine bislang unbekannte Person einen 8m bis 10m hohen Baum von einem Grundstück im Pastorenbusch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Donnerstag, 10. Februar 2022, um 18.00 Uhr fuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Großenkneten auf der der Straße Am Markt und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Hier stellten sie fest, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren sein könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten und zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 10. Februar 2022, um 9.34 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Autofahrer auf der B213 von Ahlhorn in Richtung Cloppenburg. Beim Linksabbiegen auf die A29 kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden 61-jährigen Autofahrers aus Löningen. Der 23-jährige Beifahrer des 25-Jährigen wurde schwer verletzt. Die anderen beiden Männer wurden leicht verletzt.

Lindern - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 10. Februar 2022, 14.30 Uhr, fuhr eine 37-jährige Autofahrerin auf der Peheimer Straße und wollte nach rechts auf die Lastruper Straße abbiegen. Dabei fuhr sie auf den vor ihr fahrenden 54-jährigen Autofahrer aus Ankum auf, der verkehrsbedingt vor der Lastruper Straße halten musste. Der Ankumer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell