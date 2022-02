Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - versuchter Diebstahl eines Pedelec

Zwischen Dienstag, 08. Februar 2022, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 09. Februar 2022, 07.15 Uhr, öffnete ein bislang unbekannte Täter im Hofkamp gewaltsam das Kettenschloss eines dort abgestellten Pedelec eines 56-jährigen Cloppenburgers. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Nach Lösen des Schlosses ließ der Täter von der Tat ab. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss/Urkundenfälschung

Am Donnerstag, 10. Februar 2022, wurde gegen 00.30 Uhr in der Taubenstraße ein 20-jähriger Cloppenburger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass an seinem PKW Kennzeichen befanden, die einem anderen Fahrzeug zugeordnet waren. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein vorab durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

Am Mittwoch, 09. Februar 2022, zwischen 10.25 Uhr und 10.45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter auf dem Tankstellengelände an der Emsteker Straße den Lack des schwarzen PKW Ford Kuga einer 22-Jährigen aus Lindern im Bereich der hinteren Tür der Fahrerseite. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Sachbeschädigung an Friedhofsbepflanzung

In der Zeit zwischen Freitag, 04. Februar 2022, 00.00 Uhr, und Mittwoch, 09. Februar 2022, 14.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter auf dem Friedhofsgelände an der Beverner Straße die Bepflanzung und die Skulptur einer dortigen Grabstätte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

