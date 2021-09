Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Personenschaden zwischen Jogger und Pkw

Fulda (ots)

Am Freitagmorgen ereignete sich gegen 09:00 Uhr ein Verkehrsunfall in Fulda im Bereich der Kreuzung Bardostraße/Frankfurter Straße. Ein 54-jähriger VW-Passat Fahrer aus Fulda befuhr die Bardostraße von der Galerie kommend und wollte nach rechts auf die Frankfurter Straße einbiegen. Dabei übersah er einen 35-jährigen Jogger aus Eiterfeld, der gerade den dortigen "Zebrastreifen" von der Rhönenergie zur Frankfurter Straße überquerte. Der Pkw erfasste den Jogger mit langsamen Tempo, der Jogger stürzte dabei und wurde an der Schulter verletzt. Er musste zur Untersuchung in ein Fuldaer Krankenhaus. Der Pkw blieb unbeschädigt.

Gefertigt:

(PP Osthessen, Polizeistation Fulda, POK Schaffranek)

Veröffentlicht: Braun, PHK - Führungs- und Lagedienst PPOH

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell