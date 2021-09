Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Kindertagesstätte - Versuchter Einbruch in Baucontainer - Zwei Roller gestohlen

Fulda (ots)

Einbruch in Kindertagesstätte

Hofbieber/Langenbieber - Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (09.09.) in eine Kindertagesstätte in der Straße "Am Linsengraben" ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Innenräume. Sie stahlen Bargeld und hinterließen 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Baucontainer

Künzell - In der Danziger Straße drangen Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch (08.09.) in ein Baustellengelände ein und versuchten einen Baucontainer aufzubrechen. Das Vorhaben misslang, die Täter verursachten jedoch Sachschaden in dreistelliger Höhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zwei Roller gestohlen

Neuhof - Am Donnerstag (09.09.), zwischen 9 Uhr und 13.50 Uhr, stahlen Unbekannte auf dem Parkplatz einer Schule in der Johannes-Kepler-Straße zwei Roller. Die Täter brachen bei einem roten Kleinkraftrad der Marke Betamotor das Lenkradschloss auf, den zweiten Roller der Marke Honda schoben die Diebe davon. Die Polizei konnte beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge am Nachmittag im Bereich der Mariengrotte feststellen. An den Rollern entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 1.200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell