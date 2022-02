Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Einbruchsversuch in Juweliergeschäft

Am Dienstag, 8. Februar 2022, 3.36 Uhr wollten unbekannte Personen in der Keetstraße in ein Juweliergeschäft einbrechen. Dabei versuchten sie eine Schaufensterscheibe einzuschlagen. Es blieb beim Versuch. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442-80846-0 entgegen.

Vechta - Einbruchsversuch in Juweliergeschäft

Am Dienstag, 8. Februar 2022, in der Zeit von 02.00 Uhr bis 03.00 Uhr versuchten unbekannte Personen in der Großen Straße in ein Juweliergeschäft einzubrechen. Dabei wurde eine Schaufensterscheibe beschädigt. Es blieb beim Versuch. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 5000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 4441-943-0 entgegen.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 8. Februar 2022, 09.54 Uhr fuhr ein 78-jähriger Mann aus Steinfeld mit einem Kleinkraftrad auf der Handorfer Straße, obwohl er nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 7. Februar 2022, um 13.30 Uhr, fuhr ein 44-jährger Autofahrer aus Dinklage auf der Holdorfer Straße. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei der Kontrolle händigte er einen Führerschein aus, bei dem der Verdacht besteht, dass dieser gefälscht ist. Zudem fiel ein Drogenvortest positiv aus. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 8. Februar 2022, 16.50 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Vechta die Große Straße ohne gültige Fahrerlaubnis. Er war lediglich im Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis, wohnt aber bereits länger als sechs Monate in Deutschland.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 8. Februar 2022, um 23.15 Uhr fuhr ein 30-Jähriger aus Uelzen mit einem Pkw die Osloer Straße, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Die Halterin des Fahrzeugs, eine 29-jährige Frau aus Uelzen, ließ die Fahrt zu. Gegen sie wurde ein ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Dienstag, 8. Februar 2022, um 8.45 Uhr, fuhr ein 49-jähriger Autofahrer auf dem Falkenweg und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Hierbei stellten sie fest, dass nach dem Einbau von Gewindefahrwerk und Sonderrädern ohne kombinierte Abnahme die Betriebserlaubnis erloschen war.

Damme - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 8. Februar 2022, um 23.30 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Autofahrer auf der Steinfelder Straße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 8. Februar 2022, um 18.14 Uhr, fuhr eine 20-jährige Autofahrerin auf der Gramker Straße in Richtung Holdorfer Straße und wollte nach rechts in Richtung Damme abbiegen. Ein 61-jähriger Fahrradfahrer fuhr zu dieser Zeit auf dem Radweg der L851 in Richtung Holdorf. Bei der Einmündung kommt es zum Zusammenstoß mit Fahrradfahrer. Dieser wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell