Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Einbruch

In der Zeit von Montag, 7. Februar 2022, 17.00 Uhr bis Dienstag, 8. Februar 2022, 7.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in zwei Baucontainer in der Westmarkstraße ein und entwendeten diverses Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel 04499 922200 entgegen.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 8. Februar 2022, um 17.46 Uhr, fuhr ein 41-jähriger Transporterfahrer auf der Alten Hauptstraße, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

