Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von der Straße abgekommen

Weimar (ots)

In den frühen Freitagmorgenstunden kam der 40-jährige Fahrer eines Peugeots auf der B85 kurz vor dem Kreisverkehr am Abzweig in Richtung Gutendorf von der Fahrbahn ab. In Anbetracht der Fahrbahnverhältnisse mit Schnee und überfrierender Nässe war der Bad Berkaer aus einer Kurve gerutscht und mit einem Felsvorsprung kollidiert. Während der Pkw durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste, kam der Fahrer mit dem Schrecken davon.

