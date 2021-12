Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe zerschmettert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Drei Jugendliche im Alter zwischen 13- und 14-Jahren machten am Mittwochnachmittag in Hermsdorf negativ auf sich aufmerksam. Als sich die Drei am Bahnhof im Bereich der Gleise aufhielten nahm ein 14-jähriger Junge eine Glasflasche und warf diese gegen einen vorbeifahrenden Zug. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, obwohl eine Scheibe des Zuges zu Bruch ging. Die Polizei konnte die drei Übeltäter stellen und an die Eltern übergeben. Die Anzeige wegen Sachbeschädigung erfolgte nun durch die Bundespolizei.

